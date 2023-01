Ucraina | elicottero precipita su un asilo | morto un ministro ucraino

(Di mercoledì 18 gennaio 2023)su unildell’Internoe altri funzionari governativi La guerra incontinua a fare vittime anche tra i più piccoli. Questa mattina, unto su unpieno di bambini, andando in fiamme. La tragedia si è verificata a Brovary, nella regione di Kiev. I morti — secondo quanto riferito riferito dagli organi di stampa, che citano fonti di polizia — sarebbero almeno 18; e tra loro spiccano ildell’InternoDenys Monastyrskyi, il vicee altri funzionari del governo di Kiev. L’si stava dirigendo verso una “zona calda” ...

Stando alle notizie che stanno arrivando dall', nove dei diciotto morti si trovavano a bordo dell'che, come riferisce l' Ansa , apparteneva ai Servizi di emergenza statali di Kiev. Denys Monastyrsky, il 42enne ministro dell'Interno morto nello schianto del suo elicottero, era uno dei membri più attivi del governo ucraino, con un ruolo chiave nell'informare il pubblico sulle ...La corrispondente di Sky Deborah Haynes descrive Monastyrsky come «incredibilmente attivo», raccontando che visitava spesso «i luoghi più pericolosi» dell'Ucraina.