Ucraina | elicottero precipita su un asilo | morto il ministro dell' Interno e il suo vice

TGCOM

Nato il 12 giugno 1980 a Chmel'nyc'kyj, in Podolia, prima di entrare in politica ha lavorato come avvocato. Si candida e viene eletto per la prima volta nel 2019, tra le file del partito di Zelensky. ...'Nella città di Brovary unè caduto vicino a un asilo e a un edificio residenziale. Al momento della tragedia, nell'asilo si trovavano bambini e dipendenti dell'istituto. A questo punto, ... Ucraina, elicottero precipita vicino a un asilo: nove morti Morto il ministro dell’Interno dell’Ucraina in uno schianto aereo. Il ministro degli Interni ucraino Denys Monastyrskyi è morto nello schianto dell’elicottero del Servizio di… Leggi ...Lo schianto a Brovary, è scoppiato un incendio. Deceduti anche il vice ministro e il segretario di stato del ministero ...