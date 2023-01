Ucraina | elicottero precipita su un asilo | ' Almeno 18 morti | tra cui tre bambini' Tra le vittime il ministro dell' Interno

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) L'orrorea guerra continua a sconvolgere l'. Questa mattina un, per cause ancora da accertare, si è schiantato nei pressi di unnido a Brovary, sobborgo orientale di ...

Agenzia ANSA

L'orrore della guerra continua a sconvolgere l'. Questa mattina un, per cause ancora da accertare, si è schiantato nei pressi di un asilo nido a Brovary, sobborgo orientale di Kiev , ha riferito su Telegram il governatore ...Benedetta, 18 mesi, rinata grazie al fegato del papà: 'Non ci ho pensato due volte, dopo il trapianto si è trasformata'precipita su un asilo: 'Almeno 16 morti, anche bambini'. ... Ucraina: cade elicottero vicino a Kiev, 18 le vittime anche il ministro dell'interno - Mondo Denys Monastyrskyi, ministro dell'Interno ucraino, è morto nello schianto di un elicottero caduto vicino a un asilo a Brovary, nella regione di Kiev. Tra le vittime anche il suo vice Yevhen Yenin e il ...Un elicottero è precipitato e si è schiantato, per cause ancora da accertare, nei pressi di un asilo nido a Brovary, sobborgo orientale di Kiev. L’incidente ha provocato 18 vittime, tra cui il ministr ...