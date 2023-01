Ucraina | elicottero cade su asilo | morti ministro dell' Interno e vice Esplosione a bordo

ilmessaggero.it

Lo schianto è avvenuto vicino a Kiev. Testimoni: 'Esplosione a bordo'. Almeno 18 morti tra cui il ministro, il suo vice e il segretario di Stato del Ministero degli affari interni. Tra le vittime ......33 Lavrov: "Contro di noi soluzione finale come per ebrei" 09:27caduto a Brovary: morti ministro e viceministro degli Interni 09:20 Parlamento europeo, Charles Michel: "A favore ... Guerra Ucraina, elicottero precipita su un asilo: 18 morti. Tra le vittime il ministro dell'Interno e il suo v Guerra in Ucraina, elicottero precipita su un asilo: morto il ministro dell'Interno Lo schianto è avvenuto vicino a Kiev. Almeno 16 morti tra cui il ministro, il suo vice e il segretario di… Leggi ...Il bilancio provvisorio è di 5 morti, tra di loro anche bambini. L'incidente nella città di Brovary, al momento della tragedia l'edificio era pieno Un elicottero è caduto vicino a un asilo a Brovary, ...