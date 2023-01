Ucraina | cade un elicottero | morto il ministro dell' Interno di Kiev | Zelensky | l' Occidente non esiti | sia veloce nelle decisioni

Agenzia ANSA

18 gen 09:53 Papa: "Dolore straziante per le vittime di Dnipro, non restare indifferenti" 'Per favore, non dimentichiamo di pregare per la martoriata, tanto bisognosa di vicinanza, di ...Putin ha definito la sanguinosa invasione dell'che lui ha ordinato "un tentativo di fermare la guerra" nel Donbass iniziata nel 2014. Lo riporta l'agenzia Interfax. Si stima che decine di ... Ucraina: cade elicottero vicino a Kiev, 14 le vittime anche il ministro dell'interno - Europa Un elicottero è precipitato oggi vicino a un asilo (dove poi è divampato un incendio) e a edifici residenziali nella città di Brovary, nella regione di Kiev.Il velivolo si è schianta su un asilo vicino a Kiev dove è scoppiato un incendio. Deceduti anche tre bambini. 29 i feriti. Denys Monastyrsky, il titolare del dicastero ucraino a bordo del mezzo caduto ...