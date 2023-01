Ucraina | cade un elicottero | morti un ministro e il suo vice

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) È una strage. Si contano almeno 18, di cui tre bambini, nello schianto di uncaduto a Brovary, nella regione di Kiev. E non si tratta di unqualsiasi: a bordo, infatti, si trovava ildegli Interni del governo di Zelensky, Denys Monastyrskyi. Tra le vittime c’è anche il suo, Yevhen Yenin e il segretario di Stato del Ministero degli affari interni. Una strage che decapita di fatto la linea di comando al ministero ucraino. Nove deinello schianto vicino ad un asilo erano a bordo dell’. Gli altri invece sarebbero deceduti sul posto dopo lo schianto e il rogo che ne è divampato. Nei video, diffusi su Twitter, si odono le grida dei feriti.”Nella città di Brovary, unè caduto nei pressi di ...

