Ucraina | 007 Gb | “Molto probabile ritiro forze Kiev da Soledar”

La Svolta

È 'molto probabile' che le truppe ucraine si siano ritirate dalla città orientale di Soledar. Lo riferisce l'intelligence britannica in un nuovo aggiornamento sulla guerra in Ucraina. Gli analisti di Londra ritengono che già due giorni fa le forze ucraine si sarebbero ritirate dall'area, lasciando il controllo della città nell'oblast di Donetsk all'esercito russo e al gruppo Wagner.