Ucraina | 007 Gb | “Molto probabile ritiro forze Kiev da Soledar”

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) (Adnkronos) – È “” che le truppe ucraine si siano ritirate dalla città orientale di. Lo riferisce l’intelligence britannica in un nuovo aggiornamento sulla guerra in. Gli 007 di Londra ritengono che già due giorni fa leucraine si sarebbero ritirate dall’area, lasciando il controllo della città nell’oblast di Donetsk all’esercito russo e al gruppo Wagner. Il rapporto prosegue sostenendo che l’esercito diavrebbe probabilmente stabilito nuove linee difensive a ovest. L'articolo proviene da Italia Sera.

La Svolta

È "molto probabile" che le truppe ucraine si siano ritirate dalla città orientale di Soledar. Lo riferisce l'intelligence britannica in un nuovo aggiornamento sulla guerra in. Glidi Londra ritengono che già due giorni fa le forze ucraine si sarebbero ritirate dall'area, lasciando il controllo della città nell'oblast di Donetsk all'esercito russo e al gruppo ...Dalla linea del fronte, intanto, glidi Kiev ipotizzano che Putin abbia dato come compito al nuovo comandante inValery Gerasimov di 'impadronirsi delle regioni di Donetsk e Lugansk entro ... Ultimo'ora: Ucraina, 007 Gb: "Molto probabile ritiro forze Kiev da ... È «molto probabile» che le truppe ucraine si siano ritirate dalla città orientale di Soledar. Lo riferisce l'intelligence britannica in un nuovo aggiornamento ...(Adnkronos) - È "molto probabile" che le truppe ucraine si siano ritirate dalla città orientale di Soledar. Lo riferisce l'intelligence britannica in un nuovo aggiornamento sulla guerra in Ucraina. Gl ...