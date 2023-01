Twitter ammette di aver volutamente bloccato i client di terze parti

Corriere della Sera

Lo star system americano nonlentezza. Tutto corre veloce e se non entri a far parte di ...Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram Clicca qui per seguire Donna Glamour su......l'azienda sulla propria pagina Facebook. L'Alfa Romeo Tonale utilizzata per la conversione ...Opt - out from Notifications Looks like you have blocked notifications! FacebookWhatsapp ... Meta ammette su Facebook lo slogan «Morte a Khamenei» Il geometra 59enne che ha prestato l'identità al boss di Cosa nostra è stato interrogato dagli inquirenti: "Mi ha dato 20mila euro per l'abitazione, l'ho comprata per conto suo". L'uomo è indagato per ...Twitter alla fine ha ufficialmente confermato di bloccare di proposito applicazioni di terze parti come la popolare Tweetbot.