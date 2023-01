TuttoHotel | termina la terza edizione | 8000 presenze | premiate 40 eccellenze italiane

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Bilancio positivo per ladi, il Salone dell’ospitalità alberghiera riservato ad aziende e professionisti del settore ricettivo alberghiero ed extralberghiero. La scelta dell’organizzatore Squisito Eventi di mettere in vetrina una proposta innovativa e di qualità da sottoporre all’attenzione della platea dei visitatori è stata premiata da una interessante affluenza di albergatori, direttori di albergo, direttori acquisti e di professionisti legati al settore hospitality. Soddisfatto Raffaele Biglietto, ideatore della manifestazione, rimasto fedele alla mission di proporre in ognile idee che marcano le tendenze che si sviluppano nel tempo nel settore dell’ospitalità. Quest’anno, infatti,è stato caratterizzato dalla presenza di un’area dedicata al Glamping ...