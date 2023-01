(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Il primo febbraio arrivano tre nuovi smartphone dell'azienda coreana: ecco come potrebbero essere, stando alle indiscrezioni che circolano in rete

la Repubblica

'Ma tutti gli altri, anche in questi giorni, dopoche è successo, sono rimasti in silenzio, nemmeno una mail', chiosa l'avvocato Sambinello. La decisione della professoressa è maturata ...È esattamenteche ad esempio è successo anche con la pandemia, quando il problema riguardava ... Oltre aciò, sempre in provincia di Pordenone, si registra anche una decina di persone con ... Tutto quello che sappiamo sui Galaxy S23, i prossimi top di gamma Samsung PESARO Prima riunione operativa e propedeutica alla creazione di un Osservatorio per il decoro urbano, ieri mattina in Comune. Presenti gli assessori ad Attività Economiche, ...PORDENONE - I giorni della polemica sembrano essere alle spalle. Sono stati duri, in alcuni casi l’amministrazione ha dovuto anche serrare i ranghi. Ma alla fine è arrivato il voto ...