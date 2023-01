Tutti zitti | ma i tedeschi ci comprano la compagnia di bandiera | pronta l’offerta per Ita Airways

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Roma, 18 gen – C’è uno strano silenzio attorno alla vendita, o forse dovremmo chiamarla svendita, di Ita. La nostraaerea, nata dalle ceneri di Alitalia, in un restyling che sembra pensato appositamente per presentare un prodotto attraente ai volenterosi, potenziali acquirenti, sta per essere ceduta – almeno in parte – ai. Lufthansa sta preparando, come ormai noto da almeno un anno, che dovrebbe presentare nella giornata di oggi. Ricordiamo che un decreto governativo ha eliminato anche il vincolo per il Tesoro di cedere la maggioranza della società. Dopo il Dpcm approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 21 dicembre – con lo scopo diretto di velocizzare la procedura di cessione dell’ex Alitalia – il 27 dicembre è arrivato infatti il via libera della Corte dei Conti alla modifica ...