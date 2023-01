“Tutti lo sanno” Sanremo 2023 | Chiara Ferragni | la bomba del big della tv a cambia ogni cosa

(Di mercoledì 18 gennaio 2023), ancora diverse settimane al via ma già fioccano le polemiche: tocca ancora afinire nell’occhio del ciclone dopo che, nei giorni scorsi, era stata presa di mira da Selvaggia Lucarelli che aveva sparato a zero dopo la notizia, diffusa attraverso una conferenza stampa, del fatto che il cachet sarebbe stato devoluto in beneficenza. Modi e tempi non avevano convinto la giudice di Ballando con le stelle che, nel suo stile, aveva attaccato senza peli sulla lingua. “Puntuale comemossa mirata a lucidare la sua reputazione – ha scritto Selvaggia Lucarelli su Instagram -, il suo (, ndr) cachet diandrà in beneficenza. Naturalmente scelta non fatta nel silenzio ma annunciata in una apposita conferenza ...

Trend-online.com

...'insieme' per alimentare la speranza e per creare le condizioni per un futuro sereno per, in particolare per i molti giovani che fuggono da Catania , per le tante famiglie che noncome ...La musica è una delle arti più belle al mondo e spessoi nostri ricordi sono legati a diverse splendide melodie. Lobene i musicisti che di questa passione,il più delle volte, ne fanno una ragione di vita. Ciò non toglie che gli strumenti ... Mare Fuori 3 approda in anticipo su RaiPlay: ecco quando uscirà