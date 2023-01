Tutte le rotte dei migranti portano a Ventimiglia e si fermano lì

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Se la rotta balcanica possiamo considerarla chiusa a Trieste, in realta? il percorso verso il Nord Europa continua e arriva a, dove passare il confine con la Francia negli anni e? diventato sempre piu? difficile a causa della militarizzazione della frontiera. Questo e? il punto in cui le dueche attraversano l’Italia, quella del Mediterraneo e quella balcanica, confluiscono per poi continuare verso Nord. Destinazione Parigi, Berlino, Londra o Stoccolma. La stazione die? sempre un via vai di persone. Aspettano il treno che passa il confine, salgono cercando di essere disinvolti, fingendosi turisti proprio come ha fatto Khalid. Il viaggio costa 3,30 euro e dura diciotto minuti. Chi riesce a sfuggire ai controlli passa in un modo cosi? semplice ed economico che questa potrebbe ...