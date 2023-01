TS – “La Premier marginalizzerà tutti Esco da Stellantis ed Exor”

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) 2023-01-18 12:44:00 Calciomercato, dalla redazione piemontese di Tuttosport: «Non posso e non voglio nascondere l’emozione per questa giornata che chiude un capitolo di quasi 13 anni che in questo momento non è facile da leggere e rileggere. Il mio compito è stato quello di comprendere il contesto e indicare la direzione strategica». Inizia così il discorso di Andrea Agnelli all’assemblea dei soci della Juventus, apertasi con un minuto di silenzio per Castano e Vialli. Guarda il video Agnelli: “Prima di iniziare un minuto di silenzio per Castano e Vialli” Agnelli e l’industria del pallone Dopo aver ricordato che il pallone è una industria e non solo un gioco, che muove in Italia 43 miliardi di euro e che non a caso ci sono fondi internazionali che stanno acquisendo società di calcio in Italia e in Europa, ha ribadito la necessità di cambiare le regole internazionali. «Quando ero ...