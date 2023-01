Trump prepara la guerra social | Dopo Twitter riammettetemi su Facebook

Adnkronos

Elezioni Usa 2024, Trump prepara il ritorno su Twitter e Facebook Donald Trump si sta preparando per tornale alla Casa Bianca e non solo. L'ex presidente degli Stati Uniti sta cercando di riprendere il controllo anche dei suoi potenti account sui social media. Dopo ...(Adnkronos) – In vista della nuova campagna presidenziale per le elezioni Usa 2024, Donald Trump si prepara a riprendere il controllo del suo principale strumento elettorale, i social media da dove è ...