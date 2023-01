Truffa Lidl | attenzione ai messaggi | promettono buoni sconto ma rubano i soldi

Leggi su direttanews

(Di mercoledì 18 gennaio 2023), laè stata scoperta,aiche: non sono inviati dall’azienda si tratta di un sito clone 500 euro (Pixabay)In un periodo particolare come quello che stiamo vivendo, anche fare la spesa diventa difficile per molte famiglie. Inflazione e prezzi delle materie prime alle stelle, stipendi invariati: tutti cercano disperatamente il risparmio. È chiaro che imbattersi in un buonoda 500 euro per molti sembra un vero e proprio sogno, un modo per poter fare la spesa per un intero mese gratis. Impossibile pensare sia vero, difficile infatti credere che qualcuno possa regalare 500 euro di spesa, soprattutto con i tempi che corrono, ma con la disperazione il cervello umano diventa ...