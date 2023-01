Trovato il regista per il sequel di Without Remorse con Michael B Jordan

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Paramount è sempre alla ricerca di nuovi contenuti per accontentare il suo pubblico. Al momento, è al lavoro su un nuovo progetto basato su Rainbow Six, il romanzo scritto da Tom Clancy. Si tratta deldi, con protagonista John T. Clark. L’attoreB., ancora una volta, sarà pronto a vestire i panni del personaggio principale. Fino a questo momento, non era ancora stato svelato il nome deldel titolo. Adesso, però, grazie alle ultime dichiarazioni, è emerso che sarà Chad Stahelski a occuparsi del ruolo. L’uomo è noto, principalmente, per essersi occupato della direzione della saga di John Wick. Ha anche lavorato come attore e stuntman. Sarà all’altezza della situazione? Stando alla reazione del pubblico, sembra proprio di si.