Trovare il titolo di una canzone cantandola a voce su PC

Leggi su navigaweb

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Oltre alle app per riconoscere unadal telefono possiamo sfruttare anche delle app o dei siti sul PC per riconoscere le canzoni senza usare il telefono, ma sfruttando il microfono incluso nei portatili, un microfono USB o il microfono incluso nella webcam. Se abbiamo in mente unama non sappiamo ilbasterà cantarla (anche approssimativamente) in una delle app o dei siti presenti qui in basso, in modo daildi unausando direttamente il PC per lo scopo. LEGGI ANCHE -> Se il microfono del PC non funziona, fa l'Eco o con volume basso 1) Registrare il cantato su file MP3 Molti dei metodi che vi segnaleremo nella guida lavorano meglio se registriamo personalmente il brano da riconoscere. ...