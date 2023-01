Tromba d’aria a Valmontone | abitazioni scoperchiate e auto danneggiate | evacuate 10 famiglie | 2 feriti FOTO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 18 gennaio 2023), si contano i danni. Dopo l’ondata di maltempo di ieri, vigili del fuoco e carabinieri hanno lavorato per prestare soccorso agli abitanti. I Carabinieri della Compagnia di Colleferro sono intervenuti nel centro del paese, in particolare in via Gramsci, via Colle Piscarello e zone circostanti, dove è stata constatato il danneggiamento di circa 40. Tegole e pannellivoltaici staccati eIn particolare, si sono verificati il distacco di tegole e pannellivoltaici con il conseguente danneggiamento di alcuneparcheggiate in strada. A causa della caduta di alcuni rami e alberi in strada è stato necessario interrompere la circolazione stradale in alcuni punti. Inoltre per lo ...