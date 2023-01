Tris Inter al Milan e trionfo in Supercoppa Capolavoro Inzaghi

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Potremmo anche ribattezzarla "Simone". All'basta un tempo dominato per fare ambo: derby ai danni dele settimaitaliana. Finisce 3-0 in favore dei nerazzurri che anche quest'anno si assicurano un trofeo dopo lo scudetto del 2020 e le due coppe alzate lo scorso anno. Ma il dato curioso è un altro. Dal 2017 a oggi, in sei finali disputate, quattro le ha conquistate una squadra di Simone. Appaiati due mostri sacri del calcio italiano come Fabio Capello e Marcello Lippi. Prima da allenatore della Lazio, poi alla guida dell'. E no, non può essere una coincidenza. Se aggiungiamo le due Coppe Italia vinte, l'ex attaccante biancoceleste è il vero re delle coppe nazionali. È difficile che sbagli una partita secca, più ...