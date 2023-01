(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Il Comitato “No Ovovia”, che si oppone all’impianto voluto dal Sindaco diRoberto Dipiazza (centro-destra), decide di passare alle viee, per sostenere i costi deiin tribunale, chiede l’aiuto della cittadinanza lanciando una campagna dila cifra richiesta, obiettivo raggiunto in un solo giorno. L’annuncio è stato dato martedì 10 gennaio in conferenza stampa: “Il tempo è poco, mai come adesso abbiamo bisogno di risorse per avviare igiudiziariun’opera che rappresenta un danno irrimediabile per il territorio (con 1142 alberi abbattuti) oltre che un’enorme spreco di risorse pubbliche, con il costo dell’opera che è lievitato a quasi 62 milioni di”, ha ...

... ovvero quegli imprevisti battiti posti come titolo alla presente: "Ripetersi ogni giorno /... Particolarmente legata ad Ancona " come Saba con" Veschi la ricorda come una città antica ...... nell'archivio dell'IRCI, Istituto regionale per la cultura istriano - fiumano - dalmata di.anche in alcuni romanzi del ciclo de Gli anni ciechi e anche un racconto della sua prima, ... Trieste, raccolta fondi per i ricorsi legali contro il progetto dell’ovovia: superati i 10mila euro Il Comitato Maddalena Vive fa un primo bilancio della sua campagna che chiede un risarcimento verde per il rione dopo le cementificazioni avvenute negli ultimi anni. A fine novembre il comitato ha lan ...Daniela Picamus ha esposto i risultati della sua ricerca sul "Ritorno del Fante" di Pierantonio Quarantotti Gambini ...