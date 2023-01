Tragedia di Rigopiano | 6 anni fa la valanga che travolse l' hotel provocando 29 vittime

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Il 18 gennaio 2017 120mila tonnellate di neve distrussero il resort di Farindola, sul versante pescarese del Gran Sasso. Sopravvissero solo 11 persone delle 40 che si trovavano in quel momento nella struttura, anche a causa dei ritardi nei soccorsi. Quest’anno dovrebbe arrivare la sentenza, prevista per febbraio: sono 30 gli imputati accusati - a vario titolo - di omicidio, lesioni colpose plurime, disastro colposo, abusi edilizi e falso ideologico

