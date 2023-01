Traffico Roma del 18-01-2023 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Luceverdeme trovati all’ascolto ancora chiusa la Cassia tra loggiato e Cesano verso Viterbo a causa di un incidente avvenuto nelle scorse ore diversi veicoli coinvolti ilè deviato su via Femminamorta Al momento le code tra il bivio per Formello e Cesano rimanendo fuori il raccordo incidente sulla Ardeatina all’altezza di via della Falcognana le cose in questo caso In entrambe le direzioni sempre Ardeatina altro incidente con file all’altezza della Tenuta di tormarancia in diminuzione ilsul Raccordo rallentamenti in carreggiata interna tra la Nomentana da Casilina sulla tangenziale e continuano le code San Giovanni tra la galleria Giovanni XXIII e la Salaria difficoltà dovute anche alla carreggiata ridotta all’interno della galleria Fleming in zona Prati Fiscali incidente in via vaglia altezza di via cinigiano ...