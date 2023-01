Traffico Roma del 18-01-2023 ore 19 | 00

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) LuceverdeBuonasera e ben trovati all’ascolto è stata chiusa la Cassia per un incidente avvenuto nelle scorse ore all’altezza di Cesano in direzione di Viterbo ilè deviato su via di baccanello al momento code tra Prima porta e Cesano ci spostiamo sulla carreggiata interna del raccordo per le code a tratti tra la Cassia bis e l’appia in esterna rallentamenti e code tra Laurentina e la Prenestinain coda sulla tangenziale verso San Giovanni tra Corso Francia e la Salaria in direzione del Foro Italico code a tratti tra il viale Castrense Tor di Quinto in Piazza Doria Pamphili al Portuense incidente all’altezza di via Crucianirallentato disagi per incidente anche in via di Boccea all’incrocio di via plautilla zona Casalotti in via di Tor Pagnotta all’altezza di piazza dei Carabinieri ...