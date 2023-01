Traffico Roma del 18-01-2023 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) LuceverdeBuonasera e ben trovati dalla redazione Iniziamo dalla Cassia bis dove a causa di due incidenti nello stesso tratto ilè bloccato tra Formello e Cesano verso Viterbo sul raccordo troviamo a tratti in carreggiata interna tra la Bufalotta è la diramazione diSud in esterna tra Laurentina e la Prenestina in tangenziale si incontrano code verso San Giovanni tra la galleria Giovanni XXIII e la Salaria circolazione resa più difficile anche dalla carreggiata ridotta nella galleria Fleming verso la Salaria auto in fila tra il viale Castrense e la 24 e sul tratto Urbano dellaL’Aquila auto in fila fino al raccordo si procede in via Tiburtina tra via Lanciano e via di Tor Cervara in uscita dalla capitale anche sulla Colombo coda in uscita tra Mezzocammino e via di Malafede intenso il ...