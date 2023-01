Traffico Roma del 18-01-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati all’ascolto in tangenziale code verso San Giovanni tra la galleria Giovanni XXIII è la Salaria da segnalare anche un restringimento di carreggiata nella galleria Fleming rallentamenti e file si incontrano sul tratto Urbano della A24 tra la Togliatti e Tor Cervara verso il rapporto intenso ilsulla Cassia confine tra il raccordo e Tomba di Nerone anche in via Aurelia Antica code nelle due direzioni in via Aurelia è largo Don Guanella sempre su via Aurelia Antica auto in fila all’altezza di via delle Fornaci per il Samsung alternatoin coda in viale dello Scalo di San Lorenzo verso la tangenziale nonostante il maltempo sono riprese le potature in via Nomentana chiusa la corsia centrale e la complanare dal viale Regina Margherita a Porta Pia verso il centro deviati bus 60 62 ...