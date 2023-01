Traffico Roma del 18-01-2023 ore 14 | 30

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverdeaudio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità

ilmessaggero.it

...51:45 Grandinata a: disagi in città Un'altra giornata di maltempo su: raffiche di vento e grandine da questa mattina su gran parte della Capitale. Come spesso accade, ilne ha ...Argomenti maltempoLeggi anche Arriva l'inverno polare: nel Lazio allerta gialla per temporali e burrasche. Mareggiata sul litorale, balneari preoccupati Roma, dopo il Covid torna il traffico: romani in fila 107 ore all'anno Un 48enne si è costituito ai Carabinieri del Comando Stazione di Pescasseroli consapevole della condanna definita che dovrà scontare presso il carcere. L’uomo deve, così, espiare una pena residua di 6 ...Chiesto lo stato di emergenza a Valmontone per la tromba d'aria di ieri sera. Traffico rallentato in vari quadranti della città ...