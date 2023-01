Traffico Roma del 18-01-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Luceverdedalla redazione Buon pomeriggio che si trova sulla carreggiata esterna del raccordo anulare incontrerà l’Inter in the code tra le uscite Appia e Lanina code che ritroviamo in tangenziale lungo via del Foro Italico all’altezza di Corso di Francia direzione Salaria per i lavori nella galleria Fleming regolare per ora ilsul resto della città fino al 27 gennaio Vi ricordo che nella fascia oraria notturna quindi dalle 21 alle 6:30 ad eccezione del sabato e della domenica per interventi di manutenzione straordinaria al manto stradale verranno chiuse alpiazzale Flaminio viale Giorgio Washington in viale San Paolo del Brasile naturalmente saranno degli atti anche i bus che normalmente vi transitano bene da Massimo pesche tutto Grazie per l’attenzione per i dettagli di queste ed altre ...