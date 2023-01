Traffico Roma del 18-01-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 18 gennaio 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità brevi sulla carreggiata esterna del raccordo anulare all’altezza dello svincolo per la Tuscolana code per un incidente poi in via di Tor Bella Monaca viale Paolo Ferdinando Quaglia e Viale Pietro anderloni in direzione del raccordo anulare altro incidente provocare agli interventi How They su Viale Regina Margherita Intanto in tangenziale troviamo code lungo via del Foro Italico brevi code nelle due direzioni all’altezza dei lavori nella galleria Fleming mi ricordo infine che fino al 27 gennaio nella fascia oraria che va dalle 21 alle 6:30 ad eccezione del sabato e della domenica per interventi di manutenzione straordinaria al manto stradale verranno chiusi alpiazzale Flaminio viale Giorgio Washington e viale San Paolo del Brasile deviati i bus che vi ...