Traffico Roma del 18-01-2023 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) LuceverdeBuongiorno e Bentrovati lunghe Code in tangenziale perlavori e un incidente tra lo svincolo per La Tiburtina è l’uscita per via dei Campi Sportivi direzione Stadio Olimpico code per lavori in carreggiata opposta nella galleria Fleming direzione San Giovanni altre cose sul tratto Urbano della A24 3 Tor Cervara e la tangenziale direzione è sul Raccordo Anulare abbiamo rallentamenti e code in carreggiata interna tra lo svincolo per LaFirenze e la Tiburtina e poi tra la Casilina e l’ardeatina altre cose sulla via Pontina da via di Vallerano all’Eur due incidenti nel lontano ilrispettivamente in via Casilina tra Viale della Primavera e via dei Gordiani e sulla via Nomentana all’altezza di via Gargano Code in entrata apoi sulla Aurelia sull’Appia sulla Flaminia ...