Traffico Roma del 18-01-2023 ore 07 | 30

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) LuceverdeBuongiorno in studio Massimo peschie pioggia questa mattina stanno rendendo ancora più difficile gli spostamenti sul Raccordo Anulare esiste in fila tra Casilina e a Latina in carreggiata interna e tra Prenestina e il bivio per la 24 in esterna code poi sull’intero percorso del treno Urbano della A24 quindi il raccordo alla tangenziale in entrata in gita abbiamo poi lunghe code anche sulla Flaminia che è ancora sulla Salaria e sulla via Appia in tangenziale code pere lavori tra via delle Valli e Corso di Francia direzione Stadio Olimpico da ieri poi è ancora chiusa via di Torpignattara via Casilina e via Ciro da Urbino per interventi alla rete idrica interrotta per allagamenti sempre da ieri anche via di Marco Simone tra via Palombarese via nei due sensi di merce dei tagli di queste ed altre notizie ...