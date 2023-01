Tour Down Under 2023 | risultati e classifica prima tappa | vince Bauhaus | Bettiol resta leader

Agenzia ANSA

Phil Bauhaus ha vinto in volata la prima tappa in linea del Tour Down Under, la Tanunda - Tanunda di 149,9 chilometri. Il 28enne corridore tedesco della Bahrain Victorius ha preceduto, al termine di uno sprint a ranghi compatti, Caleb Ewan. Un'accesa volata finale ha consegnato la vittoria nella prima tappa del Tour Down Under 2023, da Tanunda e Tanunda, al tedesco Phil Bauhaus (Bahrain - Victorious). A pochi metri dal traguardo c'è stata una caduta che ha coinvolto più uomini: beffati gli australiani Caleb Ewan e Matthews.