Totti | ”Felici di avere Dybala qui” | poi la rivelazione a sorpresa su Spalletti

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Francescoè stato, e sarà per sempre, una delle figure più importanti per la Roma anche se negli ultimi anni ci sono state alcune incomprensioni che lo hanno allontanato dalla squadra in cui ha trascorso la maggior parte della sua carriera, nonostante tutto però Francesco non ha mai chiuso a un possibile rientro in società e i tifosi sarebbero ben lieti di riaccoglierlo. Il Pupone ha concesso un’intervista a Sportmediaset dove tocca alcuni punti della Roma attuale ma anche della “sua Roma” facendo unasul suo ex allenatore Luciano. RomaLe parole di:”Siamodia Roma”. L’ex capitano giallorosso ha parlato così a proposito di ...