Totti | «Supercoppa? Il derby è sempre una partita bella da vedere e da giocare»

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Francesco, ex capitano e attaccante della Roma, ha parlato in vista della finale diItaliana di stasera Francesco, ex capitano e attaccante della Roma, ha parlato a Sportmediaset. PAROLE – «Ilunadae da. Poi è una finale,singola con due grandi squadre che si affrontano; è unadiversa da tutte le altre. Chi arriva meglio? Queste cose contano fino a un certo punto, quando vai in campo queste cose le metti da parte. E’ una finale e va giocataal 100%». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Corriere dello Sport

