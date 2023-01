Totti se la prende ancora con Del Piero | ' Dalle ferrovie guarda dove sei finito'

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) ROMA - L'ironia di Francescocontinua a martellare l'amico Alex Del. I due ex capitani, impegnati in un torneo di padel, si sono nuovamente incontrati e l'ex giocatore romanista non ha ...

Il Romanista

ROMA - L'ironia di Francescocontinua a martellare l'amico Alex Del Piero. I due ex capitani, impegnati in un torneo di padel, si sono nuovamente incontrati e l'ex giocatore romanista non ha risparmiato il suo collega ...Tra frecciatine, provocazioni e sfottò, la figlia di Francescoe Ilary Blasi, a soli 15 anni, ... Superati i cinquanta la paura di vedersi invecchiarea tutte. Vip e nip. E lo spettro del ... VIDEO - Totti prende in giro Del Piero: "Prima il ferroviere, ora l'ANAS!" ROMA - L’ironia di Francesco Totti continua a martellare l’amico Alex Del Piero. I due ex capitani, impegnati in un torneo di padel, si sono nuovamente incontrati e l’ex giocatore romanista non ha ris ...Francesco Totti e Alessandro Del Piero ancora protagonisti sui social con l'ex capitano giallorosso pronto a ironizzare sul vestiario dell'ex calciatore bianconero ...