Totti | “Fenomeno Dybala” | poi la frase a sorpresa su Spalletti

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Francescodifende Josè Mourinho ed esalta Paulo, poi parla anche del rapporto con Luciano. L’ex giocatore della Roma si trova a Ryad in qualità di ambasciatore della Lega per la Supercoppa Italiana, che si gioca questa sera nella sfida tra Inter e Milan.ha definito “un. Ha sempre dimostrato il suo valore e sono contento che sia arrivato alla Roma, si merita tutto. E la città è giusto che abbia un giocatore di questo livello“. Mentre su Mourinho ha detto: “Ha ragione a volere qualcuno in più. Io penso che ogni allenatore voglia la rosa sempre più competitiva, poi se lo dice lui… Speriamo che la società riesca ad accontentarlo“. Maparla anche del Napoli e del rapporto con: “Sono un po’ ...