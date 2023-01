Totti e Noemi | come sta davvero Ilary Blasi? Adesso parla la figlia Chanel | la stoccata agli haters

La7

Cosa ha detto Mauro Caucci su. Mentre si ritrova nel mirino dell' Antiriciclaggio e di accuse in merito alla presunta vendita di alcuni orologi di lusso sulle quali aleggia l'ombra del ...Al giornalista piemontese ha raccontato diversi aneddoti del suo matrimonio con la nuova fiamma di Francesco. Ecco cosa ha detto. L'ex marito diBocchi: 'È stata la pagina più nera della ... Caucci, ex di Noemi, a Totti: "Ha fatto l'errore di sfasciare la famiglia" Francesco Totti è innamorato di Noemi Bocchi e i due non rinunciano ai viaggi insieme o alle serate di gala. Ora sono partiti per Sharjah.Secondo le ultime voci di corridoio, Mario Caucci sarebbe attualmente “gestito” proprio dal re dei paparazzi Fabrizio Corona starebbe in qualche modo cercando di prendersi la sua personale rivincita s ...