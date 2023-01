Totti e il gioco d’azzardo | La diagnosi di Pupo

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) È ormai noto il legame tra Francescoe il: ma sapete che cosa ha dettoa riguardo? L’intervento del cantante ha lasciato tutti senza parole. La star della musica si è espressa sul legame tra il noto calciatore e ilè da tempo avvezzo alla pratica, tanto da aver giocato addirittura con. Ecco che cosa ha detto a riguardo. Francesco, ipotesi sul(ck12.it)Nell’ultimo periodo si è parlato spesso di Francesconon solo per la sua storica carriera ma anche per i gossip sul suo conto. Dalla separazione da Ilary Blasi alla nuova storia d’amore con Noemi Bocchi, ilne è finito spesso e volentieri ...

La7

ROMA - L'ironia di Francescocontinua a martellare l'amico Alex Del Piero. I due ex capitani, impegnati in un torneo di ... bersagliato per la sua tenuta da' Ho giocato a poker con Francescouna volta sola, in occasione di un torneo di solidarietà ...terremotati de L'Aquila - ha esordito il classe 1955 che ha ammesso di aver avuto il vizio del... Totti e il gioco d'azzardo, Candida Morvillo: "Cosa fa uno con 270 mila euro cash" Inoltre proprio nei giorni scorsi sarebbe emerso un altro particolare sulla vita di Totti: l’amore per il gioco d’azzardo. Queste le parole del cantante toscano che sempre al Quotidiano Nazionale pros ...Da Riyad Francesco Totti ha parlato del momento che sta attraversando la Roma esaltando Paulo Dybala: "Paulo è un fenomeno, un giocatore che sta sopra tutti perché ha sempre dimostrato il suo valore.