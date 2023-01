Totti | “Con chi giocherei la finale? Milan perché in passato mi ha cercato”

Corriere dello Sport

'Penso che tutti gli ex giocatori vorrebbero giocare una partita così importante, è una finale ed è sempre emozionante' .queste parole Francesco, ambassador della Supercoppa italiana , è intervenuto prima del fischio d'inizio del derby tra Milan e Inter. 'Il derby è una partita sempre particolare: va giocata ...Commenta per primo Da Riyad, ospite della Supercoppa italiana tra Milan e Inter, Francesco, intervistato da Sportmediaset, ha parlato di Paulo Dybala: 'Paulo è un fenomeno, un giocatore ...lui ... Totti: "Sto con Mourinho, servono rinforzi. Dybala fenomeno. E su Spalletti..." Chanel Totti, secondogenita dell'ormai ex-coppia Totti-Blasi, si confida in una live su Twitch in cui fa rivelazioni sul calcio e non solo. Una ...Francesco Totti, ambassor della Lega Serie A, si è così espresso a SportMediaset nel pre Milan-Inter di Supercoppa Italiana: "A tutti gli ex giocatori piacerebbe giocare ...