Tomori è il simbolo di un Milan che non c’è più

Calciomercato.com

- Nelle vene del difensore inglese scorre sangue rossonero nonostante sia alla seconda stagione e mezza in Italia. Dell'ex Chelsea, in questa stagione, si notano i tanti errori ...... due centrocampisti italiani e uominidelle rispettive squadre. A seguire col 31,3% c'è lo ... Chiude a distanza siderale il fanalino di coda- Bastoni che non ha raccolto particolari ... Tomori é il simbolo di un Milan che non c'è più