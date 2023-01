(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Dopo l'addio a Lucifer, Tomsaràdark comedy di, e avrà accanto a sé Emma Roberts come sua co-. Tomtorna sul piccolo schermo danella, dalla creatrice di Tell Me Lies Meaghan Oppenheimer, vera moglie di. Accanto all'attore ci sarà Emma Roberts. Unasfida e un nuovo progetto dunque per Tomdopo la conclusione di Lucifer che diventacomedy. ...

Dopo la conclusione di Lucifer, Tom Ellis ha ottenuto il suo primo ruolo televisivo importante: l'attore reciterà infatti nella commedia di Hulu Second Wife, nata dalla creatrice di Tell Me Lies Meaghan Oppenheimer, nonché moglie di Tom Ellis. Tom Ellis protagonista della nuova serie Hulu Second Wife. Dopo l'addio a Lucifer, Tom Ellis sarà protagonista della nuova dark comedy di Hulu, Second Wife, e avrà accanto a sé Emma Roberts come sua co-protagonista. Second Wife è una dark comedy creata da Meaghan Oppenheimer, moglie dello stesso Tom Ellis: ecco i primi dettagli sulla trama della serie!