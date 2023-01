Tir cade in scarpata e si ribalta su raccordo Sa - Av | solo lievi ferite per l' autista

IlCuoioInDiretta

Grave incidente sul raccordo autostradale Avellino - Salerno. Nel primo pomeriggio, nel tratto tra Serino e Atripalda, in direzione del capoluogo irpino, un autotreno ha sbandato e senza controllo, ...... il Savona scivola sul Ghivizzano ma nonPosted on 15 Febbraio 2017 Author Redazione Savona. ...] Navigazione articoli Genova, sette migranti nascosti in unsono stati sorpresi al casello di ... Cade dallo scooter per evitare un camion, morto a 26 anni a ... Dai Tir cade spesso sabbia e ghiaia durante il trasporto che vanno ad ostruire le caditoie per lo scarico dell'acqua piovana. Servono quindi interventi di pulizia regolare, come abbiano più volte ...Duel de Frenchies en NBA mercredi soir : Killian Hayes et les Detroit Pistons ont pris le meilleur sur les Minnesota Timberwolves de Rudy Gobert (135-118). Evan Fournier n'est pas sorti du banc des Ne ...