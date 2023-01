Ti sei ubriacata? Alessia Marcuzzi | la mattina dopo Boomerissima | fuori controllo

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Pomeriggio movimentato per. La conduttrice di, il suo nuovo programma su Rai 2, prima di andare in onda con la seconda puntata è stata ospite di Alberto Matano a La vita in diretta, lo storico contenitore del pomeriggio di Rai 1. Il padrone di casa le ha fatto i complimenti per l'ottimo risultato di ascolti e stare del debutto, di martedì scorso, e le ha chiesto cos'ha fatto quando ha letto i risultati all'indomani. "Ti sei? Sei svenuta? Svelami come hai reagito!", la incalza simpaticamente Matano. Lanon nasconde la soddisfazione per il ritorno in tvun lungo periodo di pausa, un "anno sabbatico" seguito, forse, anche a qualche delusione (se non frizione) nella sua vecchia casa professionale, Mediaset. Il passaggio alla ...