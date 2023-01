Thiago Motta e la Coppa | ' Format? Mou ha ragione In Inghilterra stadi sempre pieni'

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) "Ciò che ha detto Mourinho sulla formula dellaItalia? Mou per me ha…".é a un passo dalla sfida contro la Lazio per gli OttaviItalia (domani sera, ore ...

Lazio News 24

"Ciò che ha detto Mourinho sulla formula della Coppa Italia Mou per me ha sempre ragione…".é a un passo dalla sfida contro la Lazio per gli Ottavi Coppa Italia (domani sera, ore 18, Stadio Olimpico) e accende un derby virtuale. "Certamente la formula inglese attrae di più il ...L'allenatore del Bolognaha parlato alla vigilia dell'ottavo di finale di Coppa Italia in casa della Lazio: \''Sono molto contento di ... Bologna, Thiago Motta: «La Lazio è una grandissima squadra, l'assenza di Immobile...» "Vogliamo fare ancora meglio di Udine per alzare il nostro livello, in testa in questo momento ho solo quello". Lo ha detto Thiago Motta, allenatore del Bologna, parlando in conferenza stampa alla vig ...Questa le considerazioni di Thiago Motta: “Spero che faremo la nostra miglior partita da quando sono qui, dopo la scorsa partita di Udine. (La Lazio Siamo Noi) Vigilia di ottavi di finale tra Lazio e ...