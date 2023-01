Thelma & Louise | Amanda Seyfried conferma il lavoro sul musical | Voglio arrivare a Broadway

Movieplayer

... Evonne Goolagong 3 vittorie Martina Navratilova, Martina Hingis, Joan Hartigan 2 vittorie Naomi Osaka, Victoria Azarenka, Jennifer Capriati, Hana Mandlikova, Chris Evert, Mary Carter,Long, ...... le quali - come accennato - dovrebbero tornare a condividere la scena nella versione musical di& Louise . Thelma & Louise, Amanda Seyfried conferma il lavoro sul musical ... Amanda Seyfried, sul red carpet dei Critics' Choice Awards, ha parlato del suo desiderio di arrivare a Broadway, probabilmente con il musical di Thelma & Louise.L'attrice di 'The Dropout' sta incassando una serie di riconoscimenti per la serie su Elisabeth Holmes ma nel frattempo sta pensando allla ...