The Rig | finale di stagione | spiegazione

Movieplayer

: la seconda stagione ci sarà2: anticipazioniha debuttato il 6 gennaio 2023 in esclusiva su Amazon Prime. Si tratta di un thriller paranormale molto atteso, che racconta le ...È a suo modo un piccolo pezzo di storia televisiva il nuovo show ideato da David Macpherson, perchéè la prima serie Amazon Prime ad essere girata interamente in Scozia, puntando i riflettori su un nuovo territorio in cui ambientare storie appassionanti e filmare nuovi prodotti (chi è ... The Rig: Stephen King condivide il suo apprezzamento per la serie ... Equinor has announced the first commercial discovery on the Norwegian Continental Shelf for 2023 from a pair of deep-water wells drilled on a new permit northwest of Trondheim. The Obelix Upflank ...NEW DELHI- ONGC Chairman Arun Kumar Singh and Director (Onshore), reviewed operations in Mehsana (North Gujarat) in Rig at Langhnaj oil-field which recently doubled production with in-house ...