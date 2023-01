The Mandalorian 3 | diffusi trailer e key art dell’attesissima serie tv

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) The3, Disney+ ha diffusoe key arttv con Pedro Pascal in arrivo in streaming a partire dal 1° marzo Disney+ ha diffuso il nuovo emozionantedella terza stagione di Thedurante l’intervallo della partita del Super Wild Card della NFL tra i Dallas Cowboys e i Tampa Bay Buccaneers, trasmessa negli Stati Uniti in simulcast su ABC, ESPN e ESPN+. È disponibile inoltre la key art per la terza stagione dellaoriginale live-action, acclamata dalla critica e prodotta da Lucasfilm, in streaming in esclusiva su Disney+ a partire dal il 1° marzo. Continuano i viaggi delo nella galassia di Star Wars. Un tempo cacciatore di taglie solitario, Din Djarin si è riunito a Grogu. Nel ...

Il trailer ufficiale di3 ha riservato moltissime sorprese ai fan della saga di Star Wars. Non solo il ritorno del nostro amato protagonista affiancato da Grogu nelle sue avventure, ma anche quello di ...Il suo nome in codice , poi, è un chiaro riferimento a Baby Yoda , in quanto vero nome del personaggio di Star Wars:. Il riferimento suona come un omaggio, e chissà che Google non ... The Mandalorian: Il trailer ufficiale della terza stagione anticipa nuove avventure per Mando e Grogu Come abbiamo potuto scorgere dal trailer ufficiale, nella terza stagione vedremo il ritorno di una location molto familiare.Google è al lavoro su un dispositivo simile all'AirTag con nome in codice "grogu" (che è anche il vero nome di Baby Yoda).