The Last Of Us | Pedro Pascal | “Mi ha permesso di esplorare la mia oscurità”

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) L’attoreha spiegato come il suo ruolo di Joel Miller in Theof Us della HBO gli permetta dila sua “”. La serie ha debuttato il 15 gennaio ed è diventata rapidamente uno dei debutti di maggior successo nella storia recente della HBO, con Theof Us raccogliendo un totale di 4,7 milioni di spettatori sulla rete via cavo e su HBO Max. Secondo WIRED (via CBR), quando gli è stato chiesto seavesse portato nell’interpretazione di Joel alcune sue esperienze personali, l’attore ha affermato che Theof Us gli ha fornito uno sfogo per i suoi pensieri più oscuri. “È questa la parte più divertente: la possibilità di esternare l’interiore in modo sicuro e di portare con sé cose che ...

Gabriel Luna è attualmente su HBO - in Italia su Sky e NOW - conof Us , la serie Tv basata sull'omonimo videogame Naughty Dog e, durante le attività stampa collegate allo show, ha potuto riflettere anche sul fallimento commerciale di Terminator: destino ...... in cui diretto da Stephen Frears reciterà accanto a Kate Winslet; Nicholas Pinnock, fondatore della Silver Milk Productions, è apparso sul grande schermo nei filmTree e Dark Encounter , ed ...Hong Kong stars Romantic Warrior and Golden Sixty produced last year’s equal eighth-best individual performances, according to the 2022 Longines World’s Best Racehorse Rankings released on ...India’s population stood at 1.417 billion at the end of last year, according to estimates – a little over 5 million more than the 1.412 billion reported by China on Tuesday.