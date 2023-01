The Last of Us | Pedro Pascal ha ignorato le indicazioni e ha giocato al gioco?

(Di mercoledì 18 gennaio 2023), che interpreta il protagonista di Theof Us Joel, ha ammesso di aver, in un’intervista a Wired, all’acclamatod’azione e avventura del 2013 di Naughty Dog. “Non avevo mai sentito parlare del“, ha detto. “Ledi HBO erano: Non giocare al. Le ho ignorate“. L’attore ha poi proseguito: “Ho provato a giocare e sono stato molto, molto scarso. Ma mio nipote è stato fantastico. Comunque per me era importante ricreare note che fossero direttamente collegate a ciò che c’era originariamente nel– fisicamente, visivamente e vocalmente“. I commenti disono in linea con le precedenti osservazioni della sua co-star Bella Ramsey. Ramsey, che interpreta Ellie, la ...

Gabriel Luna ha pubblicato un nuovo video dal set diof Us , girato durante le riprese del primo episodio. LEGGI:of Us: Gabriel Luna racconta il periodo del casting "Avevo finito il gioco" Oltre all'attore, nel pick up ci sono anche ...... il celebre portale di informazione cinematografica che permette ai propri utenti di esprimere il proprio voto su film e show disponibili (ad esempio,of Us è diventata la miglior serie su ...Spoiler Alert! Qui si parla apertamente di The Last of Us, la nuova serie TV HBO - da noi disponibile su Sky e NOW - tratta dall'omonimo e amatissimo videogioco! Ogni settimana seguiremo la serie ...The Last of Us, il significato della canzone finale del primo episodio. La serie tratta dal videogame in onda su Sky e in streaming su NOW.